Tecnovisionarie 2018: AESVI premia Elisa Di Lorenzo, co-founder di Untold Games

AESVI ha partecipato alla cerimonia di premiazione Tecnovisionarie 2018 premiando Elisa Di Lorenzo, Co-founder di Untold Games. Il Premio Internazionale Tecnovisionarie viene attribuito a donne che hanno testimoniato di possedere visione, privilegiando l'impatto sociale, la trasparenza nei comportamenti e l'etica.

Donne ritenute Tecnovisionarie nel settore della ricerca, dell'innovazione, dell'impresa, dei media e della cultura. Giunto alla sua XII edizione, dal tema Being Digital, il Premio vanta una Giuria composta da qualificati esponenti degli ambiti tematici delle diverse categorie di concorso, del mondo della cultura e della comunicazione. Elisa ha ricevuto il premio dedicato ai videogames - riconoscimento inserito per il primo anno in Tecnovisionarie - per non aver mai perso la voglia di giocare e di immaginare mondi in cui reale e virtuale si fondono. Elisa è stata descritta come moderna principessa della Virtual Reality in grado di mescolare l'interattività dei videogiochi con lo storytelling cinematico per liberare una narrativa ricca di emozioni e di esperienza immersiva – e per aver dimostrato con l’esempio che la programmazione software non è cosa “per soli uomini”. Per la grande capacità di saper innovare in un mercato estremamente competitivo e per la determinazione di trasformare un sogno e una passione in realtà.

Appassionata da sempre di video game, Elisa si laurea in Informatica all’Università di Genova (DISI). Durante i suoi studi specialistici, inizia a lavorare come sviluppatore di videogiochi freelance, principalmente nella creazione di giochi Flash, occupandosi in particolar modo di intelligenza artificiale, pathfinding, user interaction e level design. Nel 2008 fonda Foofa Studios e nel 2013 stringe una partnership con il regista e attore Flavio Parenti, creando Untold Games, azienda della quale è co-founder e che attualmente sviluppa videogame, esperienze immersive per l’entertainment e soluzioni VR/AR/MR per clienti corporate. La cerimonia di premiazione si è tenuta ieri presso il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci e ha visto la partecipazione di decisori dell'impresa, dell'università, della pubblica amministrazione e di personalità del mondo scientifico, culturale e dei media.