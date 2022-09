Ted Lasso è davvero in FIFA 23: la conferma ufficiale di EA in un nuovo trailer

Negli scorsi giorni un avvistamento sospetto aveva fatto intendere che la squadra di Ted Lasso sarebbe stata in FIFA 23, sebbene mancassero conferme definitive in tal senso. Ora è invece ufficiale: il crossover tra il gioco di Electronic Arts e l'apprezzata serie tv in onda su Apple+ si farà.

Attraverso un nuovo trailer, EA conferma la presenza dell'AFC Richmond tra le squadre della Premier League, ma l'incontro tra i due franchise non si limiterà solo a questo: lo stesso Ted Lasso, interpretato sul piccolo schermo da Jason Sudeikis, sarà disponibile come allenatore nella modalità Carriera, con gli utenti che potranno inoltre far entrare il proprio alter ego virtuale all'interno dell'AFC Richmond e gareggiare quindi al fianco di Sam Obisanya, Dani Rojas e tutti gli altri membri del team immaginario.

E non è ancora finita: in FIFA 23 sarà presente anche lo stadio del Richmond, il Nelson Road (basato sul reale Crystal Palace's Selhurst Park), e la squadra della serie tv sarà giocabile anche nelle altre modalità di gioco, Online compreso. Un crossover accolto con grande entusiasmo anche dagli stessi attori di Ted Lasso: per Brett Goldstein, interprete di Roy Kent, è "dannatamente fico essere in FIFA", mentre per Jason Sudeikis, da sempre grande fan della serie EA, si tratti di "un sogno divenuto realtà per me e per il resto dei miei compagni".

In attesa quindi di controllare l'AFC Richmond, ricordiamo quali sono i migliori giocatori della Serie A in FIFA 23, che include nomi come Lautaro Martinez, Paulo Dybala e Mike Maignan.