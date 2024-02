Teenage Mutant Ninja Turtles Arcade: Wrath of the Mutants si presenta in video

Nella giornata dominata dagli annunci del Pokemon Presents di fine febbraio, e purtroppo anche dai licenziamenti previsti per i PlayStation Studios, GameMill fa felici tutti gli appassionati di picchiaduro a scorrimento ed esperienze da cabinato svelando Teenage Mutant Ninja Turtles Arcade: Wrath of the Mutants.

Il nuovo titolo targato GameMill Entertainment andrà a riallacciarsi alle iconiche atmosfere della serie delle Tartarughe Ninja attraverso una riedizione attualizzata dell'omonimo beat'em up lanciato da Raw Thrills nel 2017.

Wrath of the Mutants prenderà spunto proprio dal titolo arcade primigenio per restituirci a schermo un'esperienza particolarmente ricca di contenuti, con 9 livelli (di cui 3 inediti) e 19 combattimenti (13 rielaborati e 6 nuovi di zecca) contro i boss più amati - e odiati - dagli emuli degli allievi del Maestro Splinter. Il titolo vanterà anche una cooperativa a quattro giocatori accessibile in ogni modalità, come pure la partecipazione dei doppiatori storici della serie TV Seth Green, Sean Astin, Rob Paulsen e Greg Cipes nel ruolo delle quattro tartarughe.

La commercializzazione di Teenage Mutant Ninja Turtles Arcade: Wrath of the Mutants è prevista per il 23 aprile di quest'anno su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch, come pure su PlayStation 5 e Xbox Series X|S in versione ottimizzata.