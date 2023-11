Teenage Mutant Ninja Turtles Cowabunga Collection: in offerta a partire da 19,99 euro

Su Amazon è acquistabile ad un prezzo super l'edizione fisica di Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection, che raccoglie ben tredici titoli classici TMNT di Konami in un unico pacchetto. La collezione offre ai giocatori l'opportunità unica di scoprire (o riscoprire) questi giochi famosissimi, con una serie di nuove funzionalità.

L'edizione fisica è acquistabile su Amazon proprio in questo momento a 20,99 euro per PS4, 19,99 euro per PS5, 25,50 euro per Xbox e 21,99 euro per Nintendo Switch, fino a qualche giorno fa era in vendita al prezzo di listino di 44,99 euro, si tratta di una super occasione per recuperarla.



La raccolta include:

Teenage Mutant Ninja Turtles (Arcade)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles in time (Arcade)

Teenage Mutant Ninja Turtles (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles II: The Arcade Game (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles III: The Manhattan Project (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles IV: Turtles in Time (Super Nintendo)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (Super Nintendo)

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Hyperstone Heist (Sega Genesis)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tounament Fighters (Sega Genesis)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Fall of the Foot Clan (Game Boy)

Teenage Mutant Ninja Turtles II: Back From The Sewers (Game Boy)

Teenage Mutant Ninja Turtles III: Radical Rescue (Game Boy)

Per alcuni titoli della collezione sono state aggiunte le funzionalità multigiocatore online e in locale, ora sarà inoltre possibile salvare in qualsiasi momento, utilizzare la funzione "rewind" e configurare i comandi a nostro piacimento.