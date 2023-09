Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem: è in arrivo un gioco ispirato al film

Nel corso del pomeriggio, Paramount ed Outright Games hanno confermato ufficialmente di essere al lavoro su un videogioco basato sulla pellicola d'animazione intitolata Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem.

L'annuncio, che conferma i rumor che circolavano lo scorso anno, non contiene moltissime informazioni sul titolo in lavorazione, che al momento non ha ancora un nome definitivo. A sviluppare il gioco a tema Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem dovrebbe essere un team di Nickelodeon.

Per quello che riguarda la trama, sappiamo che il gioco fungerà da sequel rispetto alla pellicola e le vicende narrate vedranno le quattro tartarughe interagire con alcuni dei più importanti personaggi del franchise. È stato inoltre confermato che lo stile grafico riprenderà quello del film e che si potranno utilizzare tutti i protagonisti, i quali dovranno collaborare per sconfiggere la nuova minaccia che metterà a repentaglio New York.

Il titolo verrà pubblicato nel corso del 2024 e sarà disponibile sia su PC che su console, sebbene le piattaforme specifiche non siano state annunciate.

Per chi non lo sapesse, questo non è l'unico gioco a tema Tartarughe Ninja in arrivo prossimamente, dal momento che giusto qualche settimana fa è stato annunciato che Teenage Mutant Ninja Turtle The Last Ronin è realtà e permetterà ai giocatori di vivere le avventure tratte dalla popolare serie a fumetti.