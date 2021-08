Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge: April entra in azione nel video gameplay

I ragazzi di Tribute Games e i vertici di DotEmu sorprendono gli appassionati delle Tartarughe Ninja annunciando la presenza di April O'Neil tra i personaggi giocabili di Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge.

Il video gameplay confezionato per celebrare la partecipazione di DotEmu all'Opening Night Live vede per protagonista la celebre reporter alle prese con i nemici delle Tartarughe Ninja. Nel fronteggiare gli avversari di turno, April farà sfoggio di una tecnica di combattimento particolarmente raffinata che prevede delle raffiche di colpi e dei calci ben assestati, con tanto di scivolate elusive e di potenziamenti attivabili con le immancabili fette di pizza disseminate per lo scenario.

Il nuovo filmato ci permette di scoprire anche la rosa delle piattaforme su cui vedrà la luce questo atteso beat 'em up: stando a quanto svelato da DotEmu, il lancio di Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge avverrà nel corso del 2022 su PC e in esclusiva console su Nintendo Switch, senza cioè prevedere delle ulteriori versioni da destinare al'utenza di PS4, Xbox One, PlayStation 5 o Xbox Series X/S. Fateci sapere con un commento che cosa ne pensate del gameplay trailer con April O'Neil dell'Opening Night Live che inaugura la Gamescom 2021.