Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge: guida e trucchi

Pubblicato nel mese giugno 2022 su tutte le piattaforme attualmente in commercio (eccetto PS5, che lo ha accolto soltanto a novembre), Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge si è subito imposto come uno dei migliori giochi tratti dalla popolare licenza con protagoniste le quattro tartarughe

create nel lontano 1984 da Kevin Eastman e Peter Laird (qui trovate la nostra recensione di Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge). Poiché il beat 'em up sviluppato da Tribute Games e pubblicato da Dotemu è stato recentemente incluso nella lineup PlayStation Plus Essential di giugno 2023, abbiamo preparato una guida per tutti i neofiti che ne approfitteranno per assistere Leonardo, Michelangelo, Raffaello e Donatello nella lotta contro i malvagi Shredder e Krang.

Trovate la vostra tartaruga

Dal momento che le quattro protagoniste assolute di Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge sono accessibili sin dall'inizio del gioco, vi suggeriamo anzitutto di provarle tutte quante, poiché ciascuna di esse è caratterizzata da un moveset diverso:, e la portata degli attacchi cambia anche parecchio, garantendo una buona rigiocabilità al prodotto.Nelle prime battute dell'avventura dovreste quindi cercare di dedicare un po' del vostro tempo a ciascuna delle tartarughe, allo scopo di assaporarne le capacità e capire quale tra queste si avvicini maggiormente al vostro personalissimo stile di gioco. Tuttavia, qualora preferiate invece impersonare un personaggio equilibrato e tuttofare, Leonardo potrebbe essere il guerriero ninja più adattato alle vostre necessità. Se il bastone consente a Donatello di tenere i nemici a distanza,, mentre Raffaello punta tutto su una forza superiore.

Scagliate via i nemici

Trattandosi di un beat 'em up, gli stage di Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge brulicano di nemici di basso livello, che vorrete eliminare nel minor tempo possibile.Per evitare di essere accerchiati e sopraffatti, vi consigliamo di sollevare gli avversari e lanciarli via, come se doveste gettare il pattume: per mettere in atto questa semplicissima strategia non dovete far altro che, così facendo il vostro personaggio afferrerà l'avversario e lo scaglierà direttamente nella telecamera, similmente a quanto accade in Super Smash Bros. In caso di bisogno, ripetete l'azione e difficilmente i nemici riusciranno a schiacciarvi grazie alla superiorità numerica.

Occhio alle lance!

Pattugliando le strade in Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge vi imbatterete in parecchi avversari diversi, alcuni dei quali si riveleranno più ostici di altri. Tra i più rognosi rientrano i Soldati del Piede equipaggiati con armi lunghe, come ad esempio le lance, che come prevedibile garantiscono loro una portata superiore.Il metodo più efficace per evitare i loro attacchi, che altrimenti potrebbero rivelarsi una grande seccatura, è quello die tempestarlo di colpi fino a metterlo KO. Qualora il Clan dei Piede dovesse assalirvi in gruppo, ricordatevi di eliminare i lancieri prima di tutti gli altri soldati, così facendo non dovreste avere grandi problemi a sbaragliare il resto degli avversari.

Provocazione

Similmente a quanto accade in parecchi congeneri, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge permette di ricaricare la barra delle mosse speciali ricorrendo semplicemente alla meccanica della provocazione. Grazie a questa simpatica trovata è possibile concatenare combo eleganti e fantasiose, che mescolano appunto la provocazione e le super mosse segreti delle quattro Tartarughe Ninja.Va comunque specificato che,: anche quando lo schermo sarà completamente vuoto potrete fermarmi un attimo e abusare della provocazione per riempire l'indicatore, in questo modo non appena vi imbatterete in un manipolo di Soldati del Piede sarete pronti a inscenare una battaglia memorabile e degna di una vera Ninja Turtle. Allo stesso tempo, però, assicuratevi di avere sempre abbastanza Ninja Power per sbaragliare i gruppi più numerosi, affinché non possano circondarvi.

Siate cauti contro i boss

Come in Senran Kagura (qui trovate la nostra recensione di Senran Kagura 2 Deep Crimson ), durante le scazzottate proposte da Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge non vi è alcun motivo per fermarsi e valutare le proprie mosse successive. Anzi, esitare è piuttosto pericoloso, poiché. Giacché la maggior parte degli avversari comuni perde i sensi dopo aver subito una combo completa, dovreste sempre attaccare senza sosta e senza mai fermarvi a riflettere.La situazione cambia completamente quando ci si ritrova a dover fronteggiare i boss, che al contrario presentano pattern di attacco più complessi e vanno colpisci negli specifici momenti in cui risultano vulnerabili., per cui fareste meglio a essere cauti e osservare attentamente le mosse del boss, così saprete quando passare all'azione.

Spaccate tutto!

I livelli di Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge sono pieni zeppi di oggetti distruttibili, che una volta fatti a pezzi: la pizza, ovviamente! A ragion veduta, cercate di spaccare tutto ciò che è frantumabile, così facendo porterete a casa i collezionabili nascosti un po' ovunque e sfrutterete il cibo per ricaricare i punti salute persi nel corso delle furibonde lotte in strada.Raccogliere i collezionabili non serve solo per vantarsi con gli amici, ma facilita l'aumento di livello del personaggio controllato, il miglioramento dei parametri di base e. Tra l'altro, negli stage vi capiterà di scovare dei personaggi di supporto, che una volta liberati dai loro rispettivi nascondigli vi proporranno delle missioni secondarie. Per quale ragione non dovreste cercarli?