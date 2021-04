Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge alla riscossa su Nintendo Switch

La messa in onda del Nintendo Indie World Showcase di questo pomeriggio ha fornito ai ragazzi di Tribute Games e DotEmu il pretesto perfetto per mostrarci nuovamente in azione Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge, il nuovo beat 'em' up con protagoniste le Tartarughe Ninja, e di confermare l'arrivo del titolo su Nintendo Switch.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge è un videogioco completamente nuovo, che tuttavia sembra essere uscito direttamente dagli anni '80. L'obiettivo è quello di omaggiare con le gesta di Leonardo, Donatello, Raffaello e Michelangelo i classici picchiaduro a scorrimento da sala giochi, combinando elementi retrò e moderni. A sviluppare il titolo, ricordiamo, è Tribute Games, studio già autore di Mercenary Kings e Panzer Paladin, mentre a vestire i panni del publisher è DotEmu, che in tempi recenti ha portato sul mercato Streets of Rage 4.

Il nuovo trailer di Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge per Nintendo Switch, che potete visioare in cima a questa notizia, ci presenta una ad una le quattro tartarughe ninja, dandoci un assaggio delle loro distintive abilità di combattimento. La data d'uscita è ancora ignota, ma dovrebbe essere prevista nel corso di quest'anno. Oltre a Nintendo Switch, arriverà anche su PC e altre console non ancora specificate.