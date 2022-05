Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge: trapelata la data di lancio?

Sapevamo già, grazie al precedente annuncio di Tribute Games e DotEmu, che Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge sarebbe stato pubblicato durante la stagione estiva di quest'anno su PC e console, ma nel database di PlayStation potrebbe essere apparsa l'esatta data di lancio del promettente picchiaduro a scorrimento.

Come suggerito dal noto account Twitter PlayStation Game Size, sembra proprio che Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge si farà strada su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch a partire dal 16 giugno (a meno che non siano previsti lanci separati sulle rispettive piattaforme). Al momento non è giunta alcuna conferma da publisher e sviluppatori, e non possiamo escludere che la data trapelata sia un semplice placeholder. Per questo motivo, vi invitiamo a prendere quanto riportato con le dovute cautele, nell'attesa che un annuncio definitivo sulla data di lancio arrivi presto.

In Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, Bebop e Rocksteady assaltano Canale 6 e rubano dei dispositivi super malefici per mettere in pratica l’ultimo, nefasto piano di Krang e Shredder. Le Tartarughe dovranno combattere in una serie di iconici scenari della saga TMNT: da Manhattan e Coney Island ai tetti della città fino a scendere nelle umide fogne. Ogni contenuto di gioco, che si tratti della campagna principale o delle modalità secondarie, saranno fruibili sia in solitaria che in coop, locale e online.

