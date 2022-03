Teenage Mutant Ninja Turtles The Cowabunga Collection annunciato: include 13 giochi!

Nel corso del PlayStation State of Play di marzo 2022 è intervenuta anche Konami per annunciare Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection, una raccolta contenente ben tredici giochi classici con protagoniste le Tartarughe Ninja.

Prevista nel corso del 2022 su PlayStation 4 e PS5, Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection è è una raccolta di tredici videogiochi usciti in passato nelle sale giochi e su console come Nintendo Entertainment System, Super NES, Sega Genesis e Nintendo Game Boy. Tra quelli già confermati in fase d'annuncio figurano Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters, Back from the Sewers, Fall of the Foot Clan, Tournament Fighters, Radical Rescue The Arcade Game, The Manhattan Project, Turtles in Time e The Hyper Stone Heist.

La raccolta fornirà ai nuovi giocatori la possibilità di provare tutti questi classici con un gran numero di nuove funzionalità, tra le quali spiccano il supporto all'online (in alcuni giochi), il multiplayer in locale, le funzioni di riavvolgimento e salvataggio fruibili in ogni momento, la mappatura dei pulsanti, nuove modalità di gioco come Boss Rush e Sfida, schizzi e bozzetti di lavorazione, contenuti multimediali storici delle TMNT e ovviamente l'immancabile aggiornamento grafico in alta risoluzione.

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection è al momento confermato per il 2022 su PS4 e PlayStation 5, in attesa di nuove informazioni godetevi il trailer in apertura di notizia. Già che ci siamo vi ricordiamo che quest'anno le Tartarughe Ninja saranno protagoniste anche nel picchiaduro Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge.