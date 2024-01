Tekken 1: sulla cover c'è uno strano personaggio assente nel gioco, ma chi è?

Nonostante il ricchissimo cast offerto dalla serie nel corso della serie, Tekken ha comunque le sue curiosità in merito a lottatori scartati in corso d'opera: abbiamo conosciuto un assurdo personaggio cancellato da Tekken 3, ma anche l'iconico capostipite doveva offrire un combattente poi eliminato dalla sua versione definitiva.

Ma di questo personaggio cancellato da Tekken 1 in verità abbiamo una testimonianza addirittura sulla copertina ufficiale del gioco: chi è lo strano personaggio presente nella cover del primo Tekken ma assente nel gioco? Il lottatore sembra avere un nome definito, ossia Dragon Fighting Jack, o anche Dragon Claw. A quanto pare doveva trattarsi di una macchina assassina con il corpo di Jack e le mosse di Marshall Law, ed era stato concepito da Namco come boss finale al posto di Heihachi Mishima.

Gli sviluppatori avrebbero tuttavia poi deciso di scartarlo in quanto dai test era emerso quanto Dragon Fighting Jack fosse fin troppo difficile da battere a causa della sua potenza e della sua rapidità. Per questo motivo Namco deciso di rimuoverlo dal roster, una scelta presa tuttavia a sviluppo ormai molto avanzato e con la cover estesa ufficiale che ha mantenuto traccia del personaggio rimosso (e dove non è presente Heihachi): nella copertina compare sotto Law e King con un aspetto blu metallizzato e una testa molto simile al personaggio di Prototype Jack, il quale ha tuttavia un corpo completamente diverso rispetto a quello del robot visto nel gioco completo, munito di trapano e gancio al posto delle mani.

Con il passare dei capitoli la serie di Tekken ha offerto sempre più personaggi entrati nel cuore dei fan, con l'ottavo capitolo dei giorni nostri che offre 32 lottatori al lancio: la nostra recensione di Tekken 8 vi spiega perché si tratta di un Picchiaduro imperdibile.

Ringraziamo i lettori Lance e The Game Over Show per averci fornito lo spunto per questo contenuto.