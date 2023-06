Tekken 1 vs Tekken 2 vs Tekken 3: qual è il più spettacolare?

La serie di Tekken si è imposta come un punto di riferimento per tutti gli amanti di Picchiaduro. Dai suoi inizi nel 1994, l'opera Namco (oggi Bandai Namco) si è evoluta e perfezionata sempre di più, sebbene tanti fan abbiano ancora nel cuore i primissimi giochi del brand visti originariamente in sala giochi e su PlayStation.

La console Sony ospitò i primi tre episodi della serie, considerati fondamentali per l'evoluzione del genere e divenuti sinonimi stessi di PlayStation. Ma quale tra i primi tre Tekken considerate davvero il migliore?

La saga dei Mishima ha inizio subito con il primo Tekken: Heihachi Mishima organizza il The King of Iron Fist Tournament con lo scopo di mettere alla prova suo figlio Kazuya, alla ricerca di vendetta contro il padre reo di averlo gettato da una rupe quando era ancora un bambino. Al torneo prendono parte alcuni dei più grandi combattenti al mondo: il primo capitolo ci introduce a personaggi iconici come Paul Phoenix, Marshall Law, King, Yoshimitsu e Nina Williams, destinati a divenire punti di riferimento dell'intero franchise. Nonostante un cast di lottatori carismatici, un gameplay semplice da apprendere ed uno stile audiovisivo impressionante per l'epoca, il Tekken originale era un prodotto ancora grezzo su alcuni aspetti: la generale lentezza dell'azione ed una risposta dei comandi non sempre ottimale dimostravano come il titolo Namco aveva ancora margini di miglioramento.

Quei margini vengono in buona parte colmati già con Tekken 2, pubblicato su PlayStation nel 1996. Due anni dopo aver vinto il primo torneo, Kazuya è ora il leader della multinazionale di famiglia Mishima Zaibatsu, ma il padre Heihachi non ha gettato la spugna e cerca la sua rivincita nel The King of Iron Fist Tournament 2. Tekken 2 introduce nuovi personaggi molto amati come Jun Kazama e Lei Wulong, e porta il roster complessivo da 17 a 25 lottatori. Oltre ad un perfezionamento tecnico, inoltre, il secondo episodio mostra dei passi avanti lato gameplay: moveset più ricchi ed un ritmo sensibilmente più sostenuto rendono Tekken 2 un prodotto molto più convincente e memorabile. Ma l'apoteosi vera e propria della serie avverrà soltanto nel 1998.

E' in quell'anno che Tekken 3 fece il suo debutto su PlayStation, divenendo uno dei suoi giochi più venduti ed amati in assoluto. Il terzo capitolo compie un grosso balzo temporale in avanti: ambientato 18 anni dopo, Tekken 3 vede l'esordio di Jin Kazama, figlio di Kazuya e Jun, come protagonista principale, in cerca di vendetta per la scomparsa della madre per mano di Ogre, entità malvagia venerata dagli Aztechi come il dio del combattimento. Con l'annuncio del The King of Iron Fist Tournament 3, Jin ha dunque la sua possibilità di vendetta contro il mostro. Dato il balzo temporale viene profondamente rinnovato il roster (composto da 21 personaggi): è qui che vengono introdotti altri beniamini del pubblico come Ling Xiaoyu, Eddy Gordo, Hwoarang e Bryan Fury oltre allo stesso Jin. Per il resto, Tekken 3 eleva all'ennesima potenza quanto dimostrato dalla serie fino a quel momento: oltre a raggiungere una cura tecnica impressionante, l'opera Namco è un esplosivo concentrato di giocabilità, grazie ad un ritmo frenetico, la grande varietà di personaggi disponibili e relativi stili e la generale grande cura riposta nei contenuti di gioco. Non è dunque un caso che Tekken 3 rientri tra i giochi PS1 più belli di sempre.

Ora diteci la vostra: in attesa di scoprire quando esce Tekken 8, quale ritenete sia il miglior Tekken tra i primi episodi?