Tekken 2, il prezzo vola a $9,999 sul PS Store USA: la reazione ironica di Harada

In conincidenza con il lancio del nuovo PlayStation Plus nelle regioni americane, un errore tecnico ha fatto sì che Tekken 2, incluso nel tier PS Plus Premium, sia stato messo in vendita sul PlayStation Store all'esorbitante prezzo di 9,999.00 dollari.

L'errore è stato notato da numerosi giocatori, che si sono affrettati a segnalarlo su Twitter. Il fenomeno è diventato tanto virale da raggiungere anche Katsuhiro Harada, general manager delle IP di Bandai Namco Entertainment. Come suo solito, il director della serie di Tekken ha reagito in maniera molto ironica e simpatica, affermando: "Che prezzo meraviglioso, Sony".

Come dicevamo in apertura, l'errore è apparso per la prima volta il 13 giugno, ovvero nello stesso giorno in cui il rinnovato PlayStation Plus ha debuttato negli Stati Uniti. L'ulteriore peculiarità di questo evento è che Tekken 2 fa esclusivamente parte della raccolta di classici PS1, PS2, PSP e PS3 che viene offerta agli abbonati al tier Premium del servizio di Sony, e non è possibile acquistare il picchiaduro separatamente sul PlayStation Store.

A proposito dei classici offerti da Sony, è stato confermato di recente che, a differenza di quanto segnalato dagli utenti asiatici, i giochi PS1 girano a 60Hz negli USA, dal momento che vengono distribuiti nelle loro versioni NTSC. Al momento non è chiaro se in Europa arriveranno invece le versioni PAL a 50Hz.