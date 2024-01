Tekken 3: conoscete questo lottatore cancellato? I retroscena su un personaggio assurdo

Sin dalle origini i giochi di Tekken si sono sempre distinti per un ricco cast di personaggi giocabili. Tekken 8 ha 32 lottatori al lancio, ed anche il leggendario Tekken 3 all'epoca aveva un roster assai ampio con 21 guerrieri su PS1. Sapevate però che doveva essercene un altro ancora?

Ebbene sì, l'originale versione arcade del capolavoro Namco avrebbe dovuto includere nel roster anche Sake, personaggio misterioso il cui modello poligonale non è mai stato completato, venendo infine rimosso dalla rosa di combattenti durante lo sviluppo del gioco. Tracce della sua esistenza sono tuttavia rimaste all'interno del codice dell'edizione da sala giochi e, tramite hacking, è possibile riportarlo in vita e utilizzarlo: in tal caso Sake si presenta con l'aspetto di Yoshimitsu e lo stile di lotta di Jin Kazama. Ma chiaramente non sarebbe dovuta essere questa la sua caratterizzazione.

Non tutti sanno che Sake era stato concepito come un nuovo lottatore-animale, per la precisione un salmone. Sì, davvero. E a confermare il retroscena nel 2010 è stato nientemeno che Katsuhiro Harada in persona, producer e director di ogni Tekken dal terzo episodio in poi. "Riguardo Sake, era stato incluso nel momento in cui stavamo pensando di introdurre un nuovo personaggio animalesco. Ma c'erano alcuni problemi: anzitutto era per davvero un salmone, dunque non importava se premevi i tasti dei pugni o dei calci, quel personaggio avrebbe solamente rimbalzato attraverso lo scenario", ricorda Harada.

La mente dietro Tekken spiega poi i motivi per cui si decise di rimuoverlo dal roster: "All'epoca uno spendeva 100 yen per giocare, poco più di un dollaro, dunque era necessario mantenere un certo standard qualitativo per soddisfare i consumatori. Abbiamo dunque pensato che i giocatori si sarebbero arrabbiati non poco se avesse dovuto pagare così tanto per provare un simile personaggio, e dunque vi abbiamo rinunciato. Quel tipo di personaggio poteva andare bene per la versione console, ma non in quella arcade".

Sake non venne mai ripreso nemmeno in occasione dell'uscita di Tekken 3 su PS1 nel 1998, un anno dopo l'esordio in sala giochi. L'edizione console si presentò comunque con lottatori aggiuntivi rispetto alla versione originale: Anna Williams divenne un personaggio a parte e non più una skin alternativa di Nina Williams, mentre il Dottor Boskonovitch e la guest star Gon fecero il loro esordio come personaggi bonus.

Tekken 3 è ancora oggi riconosciuto come uno dei migliori giochi di sempre per PS1, ma chissà, forse sarebbe potuto diventare ancora più leggendario con un personaggio assurdo come Sake.