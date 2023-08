Tekken 6 e Soulcalibur Broken Destiny in arrivo sul Playstation Plus?

Tekken 6 e Soulcalibur Broken Destiny sono stati avvistati stanotte nelle valutazioni del Taiwan Digital Game Rating Committee per Playstation 4 e Playstation 5, alimentando le voci secondo cui saranno presto aggiunti al catalogo dei classici Playstation Plus.

Tekken 6 è stato precedentemente rilasciato per PlayStation 3, Xbox 360 e PlayStation Portable. Mantenendo gli elementi tipici della serie, questo capitolo introduceva anche delle novità quando, ad esempio, si era allo stremo delle forze.

Soulcalibur Broken Destiny, invece, fu rilasciato per PlayStation Portable e non è mai uscito al di fuori della PSP fino ad ora. Merita una menzione speciale la comparsa di Kratos (God of War) come personaggio cameo giocabile. Per approfondimenti sul gioco, vi rimandiamo alla nostra recensione di Soulcalibur Broken Destiny.

Nonostante si tratti di una indubbia buona notizia, soprattutto per gli amanti dei picchiaduro, merita precisare che in linea di massima Bandai Namco non è solita aggiungere trofei alle sue versioni retrò, diversamente da quanto accade con altri giochi, quindi - laddove arrivassero - è possibile che i giochi arrivino così come erano, senza particolari aggiunte.

Non ci sono ancora conferme ufficiali, ma è bastata la comparsa di questi due titoli nelle valutazioni PS4/PS5 di Taiwan per lasciar presagire un possibile - e gradito - arrivo dei due classici sul catalogo per gli abbonati al Plus. Nel frattempo, non perdetevi tutte le nuove ricompense gratis di agosto sul Playstation Plus.