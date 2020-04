Tekken 7 sta per accogliere un nuovo lottatore: è in arrivo la Stagione 4?

La terza stagione dei contenuti di Tekken 7 è giunta alla sua conclusione il mese scorso con l'arrivo di Fahkumram, ma sembra che Bandai Namco Entertainment non abbia alcuna intenzione di staccare la spina al suo picchiaduro, che da quando è stato lanciato ha totalizzato oltre cinque milioni di copie vendute.

Sul sito ufficiale del gioco sono apparse la scheda e la silhouette del cinquantesimo lottatore di Tekken 7, che al momento risulta essere completamene avvolto nel mistero. La descrizione, purtroppo, non ci è affatto d'aiuto: "Non si sa nulla di questo misterioso combattente". A ben vedere, non sappiamo neppure se la silhouette appartenga a lui oppure rappresenti un mero placeholder. Una cosa è certa, però: Tekken 7 ha ancora qualcosa da dire, e si appresta ad accogliere nuovi contenuti che probabilmente andranno a comporre la quarta stagione.

Al momento, purtroppo, non possiamo far altro che attendere un annuncio ufficiale da parte di Bandai Namco Entertainment. Ne approfittiamo per ricordarvi che Tekken 7 è disponibile all'acquisto su PlayStation 4, Xbox One e PC. Il Season Pass 3 costa 24,99 euro ed espande il roster con i lottatori Zafina, Ganryu, Leroy Smith e il già citato Fahkumram.