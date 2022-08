Tekken 7, l'aggiornamento 5.00 è ora disponibile: quali sono le novità?

A pochi giorni dall'annuncio in grande stile avvenuto la scorsa settimana all'EVO 2022, Bandai Namco Entertainment ha pubblicato l'Aggiornamento 5.00 di Tekken 7, che con tutta probabilità rappresenterà l'ultima grande patch prima del debutto di Tekken 8.

Già disponibile su PC via Steam, PlayStation 4 e Xbox One (e di conseguenza anche sulle console dell'attuale generazione grazie alla retrocompatibilità), l'Aggiornamento 5.00 di Tekken 7 applica dei bilanciamenti a tutti i personaggi volti ad equiparare l'efficacia e la forza di tutte le loro mosse. L'obiettivo, dunque, è quello di chiudere definitivamente il gap tra le performance di ogni singolo personaggio.

In aggiunta, il team di sviluppo ha introdotto anche due nuove funzionalità chiamate "wall crush inducing hit" e "wall crush inducing guard", che sostanzialmente aggiungono una nuova dimensione agli scontri vicino alle pareti. Alcune mosse faranno barcollare i vostri avversari contro i muri, dandovi l'opportunità di proseguire con le vostre combo e infliggere danni aggiuntivi. Bandai Namco segnala inoltre l'introduzione di nuovi indicatori per lo stato della rete (Ping, Ritardo dei Frame, Rollback Frame) e il miglioramento della stabilità su tutte le piattaforme. Dopo quest'aggiornamento, per forza di cose, tutti i replay registrati sulla precedente versione del gioco non potranno più essere riprodotti. Maggiori dettagli sulla patch possono essere reperiti sul sito ufficiale.