Tekken 7: Anna Williams e Lei Wulong arrivano a settembre insieme al Season Pass 2

Bandai Namco Games ha annunciato che Anna Williams e Lei Wulong faranno la loro comparsa nel roster di Tekken 7 il prossimo 6 settembre, insieme al Season Pass 2, in vendita a partire dallo stesso giorno.

Il Season Pass della stagione due introdurrà altri quattro personaggi, tra cui Negan di The Walking Dead e altri tre lottatori non ancora annunciati. Gli sviluppatori hanno inoltre in programma di pubblicare una serie di aggiornamenti gratuiti per introdurre nuove funzionalità e bilanciare le abilità di alcuni lottatori del roster di Tekken 7.

Tekken 7 è già disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One, al momento non sappiamo se Bandai Namco pubblicherà una riedizione comprensiva di tutti i contenuti aggiuntivi e magari del Season Pass 2, restiamo in attesa di eventuali annunci in merito.