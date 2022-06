Tekken 7, aperta registrazione TEKKEN World Tour 2022 anche in Italia

A fine maggio è stato annunciato il programma del Tekken World Tour 2022, la principale competizione per il picchiaduro di casa Bandai Namco per l’anno corrente. I giocatori, da questi giorni, potranno registrarsi ai tornei e guadagnare punti per scalare le classifiche regionali.

La registrazione al Tekken World Tour 2022 è ora aperta per giocatori e organizzatori di tornei sul sito dedicato, dove sarà possibile anche ottenere tutte le informazioni utili alla pianificazione o partecipazione alle dette competizioni regionali. Gli organizzatori di tornei indipendenti possono anche registrarsi per gli eventi DOJO, attraverso gli Esports Tournament Portal Tonamel, Start.gg e Challonge.com. Questi sono aperti a tutti i giocatori, ma solamente i giocatori delle relative Regioni potranno guadagnare punti.

I giocatori potranno anche competere negli eventi MASTER, per i quali è possibile partecipare e guadagnare punti, senza alcun riguardo alla Regione. Questi eventi sono supportati ufficialmente e assegneranno più punti rispetto ai DOJO per le Regional Leaderboard:

CEO (Daytona Beach, FL, Stati Uniti) – 24 - 26 giugno 2022

EVO (Las Vegas, NV, Stati Uniti. L'EVO sarà un evento MASTER+, garantendo più punti ai partecipanti) – 5 - 7 agosto 2022

VSFighting (Birmingham, Regno Unito) – 19 - 21 agosto 2022

RevMajor (Manila, Filippine) – 17 - 18 settembre 2022

The Mix Up (Lione, Francia) – 1 - 2 ottobre 2022

Peraltro, sapevate che Tekken 7 ha registrato un nuovo record di vendite?