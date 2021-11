Tekken 7, arrivano due ulteriori versioni: i contenuti di Originals e Definitive Edition

Neanche il tempo di godersi l'uscita di Tekken 7 Legendary Edition in versione fisica che Bandai Namco mette a disposizione ulteriori due edizioni per il settimo capitolo del suo celebre picchiaduro, questa volta pensate per una distribuzione esclusivamente digitale.

Tekken 7 Originals Edition e Definitive Edition sono infatti disponibili per il download su PC e sui sistemi PlayStation e Xbox, entrambe ricche di contenuti come illustrato anche dal trailer d'annuncio diffuso dagli sviluppatori. La Originals, venduta al prezzo di 99,99 euro, offrirà ai giocatori il gioco base, 12 personaggi aggiuntivi (ossia i lottatori originali della serie, escludendo quindi le guest star Geese Howard, Noctis Lucis Caelum e Negan) e la feature che consente di visualizzare su schermo i singoli frame di ogni mossa. La Definitive, dal costo fissato sui 119,99 euro, prevede invece tutti i contenuti integrali distribuiti in seguito al lancio del gioco, compresi quindi il personaggio bonus Eliza, i quattro Season Pass, le arene aggiuntive ed i vari set di personalizzazione estetica per i personaggi.

Il nome dato a queste edizioni lascia intendere che il supporto post-lancio di Tekken 7 sia molto probabilmente giunto alla sua conclusione ad oltre quattro anni di distanza dall'esordio del gioco su console. In precedenza un brevetto di Bandai Namco ha suggerito lo sviluppo di Tekken 8: si inizia quindi a parlare del futuro del franchise, sebbene al momento non ci sia nessuna conferma ufficiale sull'esistenza dell'ottavo capitolo.