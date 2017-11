Tekken 7: Bandai Namco potrebbe portare il gioco su Switch in una versione personalizzata

In una recente intervista concessa a GameSpot, il director Katsuhiro Harada e il designer Michael Murray hanno parlato di un possibile porting disu Nintendo Switch.

"Beh, sapete, è sempre una sfida. Non è qualcosa che possiamo programmare velocemente ed è fatta. Ci sono molti aspetti che la gente non comprende; dovremmo effettuare operazioni di riprogrammazione per rendere il tutto adatto all'Unreal Engine. È stato complesso con gli hardware attuali [ovvero, quelli su cui il gioco è già disponibile, ndr], figuriamoci con Switch. Al lancio della console, non è stata davvero una strada percorribile. Alcuni aspetti fondamentali devono essere gestiti dall'engine. Penso che, con il passare del tempo, il motore grafico si adatterà sempre meglio a Switch, e a quel punto potrebbe arrivare una versione 'light' che sia possa facilmente portare sulla console. Ma al momento, non è questo necessariamente il caso".

Oltre all'aspetto tecnico, Bandai Namco ha parlato anche dell'effettiva richiesta dei giocatori di avere Tekken 7 su Switch.

"A dire il vero, non abbiamo condotto molte ricerche al riguardo, ma siamo più concentrati sul migliorare il gioco per le console su cui già abbiamo pubblicato il gioco. Quindi non siamo molto consapevoli di quanto sia richiesto su Switch. Capisco che poter giocare in mobilità sia una grande feature, ma al momento non saremmo in grado di renderlo possibile. Forse se sentissimo dire qualcuno 'Hey, questo è qualcosa che voglio davvero!', potrebbe essere un punto di partenza, chi lo sa? Tuttavia, non abbiamo alcun piano al momento".

Tekken 7 è disponibile su PC, PS4 e Xbox One. Vorreste vedere il picchiaduro di Bandai Namco anche su Swtich?