Tekken 7: Craig Marduk, Armor King e Julia Chang si aggiungono al roster

Bandai Namco Games svela finalmente gli ultimi tre personaggi che debutteranno nel roster di Tekken 7 come parte della Stagione 2 del picchiaduro, ovvero Craig Marduk, Armor King e Julia Chang.

I lottatori in questione si aggiungono ai già noti Anna, Lei e Negan, quest'ultimo direttamente dalla serie The Walking Dead, in apertura e in calce alla notizia trovate i trailer di presentazione dei nuovi personaggi e uno sguardo approfondito a Negan.

Tekken 7 è stato lanciato nel giugno 2017 riscuotendo un notevole successo di pubblico e critica, con oltre tre milioni di copie vendute in tutto il mondo, al momento Bandai Namco non si è pronunciata riguardo una possibile ma alquanto probabile Stagione 3 del picchiaduro, che potrebbe introdurre come di consueti nuovi personaggi e modalità.