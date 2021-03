Tekken 7 nuovo lottatore per la Stagione 4: Lidia arriva il 23 marzo, ecco il trailer

Mentre il creatore di Tekken Katsuhiro Harada si improvvisa gestore di un bar segreto a Tokyo, prosegue il supporto post lancio offerto da Bandai Namco all'ultimo capitolo della serie di picchiaduro.

Dopo la pubblicazione del primo teaser trailer di Lidia Sobieska in Tekken 7, la lottatrice originaria della Polonia torna a mostrarsi in azione in un nuovo video dedicato. Il team di sviluppo è infatti pronto a presentare tutti i dettagli sullo stile di combattimento della lottatrice, determinata a farsi valere all'interno del sempre più vasto roster di gioco. Con il trailer di lancio di Lidia Sobieska, Bandai Namco conferma inoltre l'imminente pubblicazione del DLC: la nuova combattente sarà infatti disponibile a partire dalla giornata di domani, martedì 23 marzo.



Leader e Primo Ministro della Polonia in seguito all'ingresso della Tekken Force nello Stato europeo, Lidia Sobieska propone uno stile di combattimento fortemente improntato su parate e rapidi contrattacchi. Oltre all'ampliamento del roster, il DLC della Stagione 4 a lei dedicato introdurrà in Tekken 7 anche un nuovo stage inedito, che porta i giocatori sulle spiagge di Paradise Island. Con la pubblicazione dei nuovi contenuti, gli acquirenti del Season Pass 4 del picchiaduro potranno ampliare i confini del gioco su PlayStation 4, Xbox One e PC (via Steam).