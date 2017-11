: Un nuovo personaggio giocabile sta per entrare nel ring didiporta i suoi iconici hakama rossi e il suo kimono bianco nell'arena, per l'occasioneha pubblicato il primo trailer di questo nuovo lottatore.

Il DLC 2 di Tekken 7 include Geese Howard come personaggio giocabile, un nuovo stage e diversi costumi! Geese Howard è anche disponibile nell'Ultimate Tekken Bowl ma non sarà aggiunto alla Modalità Storia.



In Tekken 7 ogni lotta è una questione personale! Il gioco è ora disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC. Geese Howard sarà disponibile come parte del secondo DLC scaricabile da giovedì 30 novembre da PlayStation Store, Xbox Store e Steam.