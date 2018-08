Tekken 7: Il Celtic Throwdow parla francese, SuperAkouma si prende l'Irlanda

Meravigliosa rimonta di Vincent "SuperAkouma" Homan che nel Celtic Throwdow è riuscito a trionfare davanti all'italo-giapponese Tissuemon vincendo la tappa irlandese del Tekken World Tour.

Galeotto fu quel loser bracket d’Irlanda potremmo dire con il senno di poi rivolgendoci a Vincent "SuperAkouma" Homan (CRaZY) che ha trionfato nel Celtic Throwdow 2018 che si è disputato a Dublino durante il week-end e che ha visto la partecipazione di 116 giocatori al super torneo di Tekken 7 rientrante nell'alveo del Tekken World Tour.



Il talento marsigliese ha dato spettacolo nella top 8 andando a compiere un miracolo nel tabellone di recupero dove ha dimostrato tutto il suo valore giocando tutti i match sul filo del rasoio consapevole di essere sempre ad un passo dall’eliminazione.



Super Akouma ha tuttavia sfoderato una prestazione che, al netto di ogni possibile considerazione, rappresenta un qualcosa di realmente straordinario in grado di proiettare il francese dei Crazy nella finale assoluta con uno score pari a 9 vittorie e 0 sconfitte.



In finale, ad attenderlo, il solito Shimon "Tissuemon" Kawai stella dei CyberGround Gaming recentemente rientrato da un’ottima tournée dove si è regalato diversi piazzamenti interessanti in tornei di altissimo livello.



L’italo-giapponese si è dovuto però arrendere alla forza di Super Akouma che per ben due volte lo ha regolato con il risultato di 3-1 finendo per trionfare davanti a tutti riuscendo a portarsi a casa 250$ oltre a 150 punti validi per il circuito del Tekken World Tour relativi alla prima posizione assoluta.



Bene anche Devilkazuya del Team Forge, primo degli italiani, che ha centrato una buona top 8 e capace di arrendersi al solo giocatore irlandese The Truth nel tabellone di recupero.



Buona prestazione anche per Michele “HarryPotter” Scuppa, rappresentante azzurro al 9° eSports World Championship di Busan e cyber atleta dei VFL Esports, e Danielmado che hanno raggiunto un ottimo ottavo di finale prima di essere costretti ad abbandonare la competizione.



Il prossimo appuntamento con il grande spettacolo di Tekken 7 sarà il 1 settembre a Milano in occasione delle qualifiche nazionali ITeSPA valide per il 10° eSports World Championship che si svolgeranno al Video Games Party mentre la prossima tappa del Tekken World Tour sarà a Lione dall’8 al 9 settembre.