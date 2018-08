Tekken 7: Il VGP ospiterà le qualifiche italiane per il 10° eSports World Championship

Italian e-Sports Association organizzerà all'interno del VGP le qualifiche italiane di Tekken 7 che permetteranno al vincitore di rappresentare l'Italia al 10° eSports World Championship.

Dopo l’annuncio dell’apertura dei tornei di qualificazione al 10° eSports World Championship di Counter Strike: Global Offensive, Italian e-Sports Association raddoppia con l’organizzazione del torneo di Tekken 7 che si svolgerà il 1 settembre a Milano all’interno della sede del Video Games Party e che permetterà al vincitore di poter partecipare al mondiale che sarà organizzato dall’International eSports Federation a Taiwan il prossimo novembre.

Per il terzo anno consecutivo Italian e-Sports Association porterà all’interno del circuito dell’eSports World Championship una delegazione azzurra che proverà a migliorare il diciannovesimo posto conquistato lo scorso anno a Busan.



L’edizione 2017 delle qualifiche si era svolta all’interno dell’Auditorium Del Massimo in occasione dell’evento del The Colosseum ed aveva visto trionfare il giocatore dei VFL Esports, Michele “HarryPotter” Scuppa che tuttavia si era poi fermato alla fase a gironi in Corea del Sud.



Quest'anno risultano al momento pre-iscritti venticinque giocatori tra i migliori in Italia che regaleranno al pubblico del Video Games Party emozioni uniche e spettacolo di altissima qualità su Tekken 7.



II montepremi complessivo del 10° eSports World Championship sarà piuttosto modesto, pari a circa 54,000$ di cui 10,000$ saranno assegnati alla formazione che vincerà la classifica combinata tra League of legends, Counter Strike: Global Offensive e Tekken 7.



Italian e-Sports Association non ha ancora annunciato alcuna sponsorizzazione ma sappiamo che l’evento sarà patrocinato da MSP-Italia, non sembrano invece esserci conferme da parte della FITA che indiscrezioni davano vicina all’evento.



Non ci sono ulteriori informazioni nemmeno per il torneo di League of Legends e si presume che, per il secondo anno consecutivo, Italian e-Sports Association non intenderà puntare sul titolo videoludico di Riot Games dopo quanto accaduto in occasione delle qualifiche per l’8° eSports World Championship di Jakarta dove alcune formazioni alterarono il regolare svolgimento del torneo inserendo giocatori stranieri e costringendo ITeSPA a formare all’ultimo minuto una squadra “mista” che tuttavia raggiunse il più importante risultato della storia per quanto riguarda le competizioni 5vs5 per nazioni classificandosi in quarta posizione.



Per maggiori dettagli ed informazioni vi invitiamo a visitare il sito ufficiale delle qualifiche.