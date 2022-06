Tekken 7 inarrestabile: segnato un nuovo record di vendite per la serie

"TEKKEN7" had achieved Over 9 million sales (The highest record in the series).

and Recorded Over 53 million copies sales for the series.



「鉄拳7」実販売数がシリーズ過去最高となる900万本を突破しました(シリーズ累計は5300万本超)、皆様に感謝いたします.#TEKKEN #TEKKEN7 #鉄拳 pic.twitter.com/mtOUaUtzHe