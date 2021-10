Tekken 7 Legendary Edition: una nuova edizione con tanti extra

Bandai Namco Games Europe ha annunciato una nuova edizione di Tekken 7 denominata Tekken 7 Legendary Edition e in arrivo il 12 novembre nel nostro paese nei formati PlayStation 4 e Xbox One, compatibile anche con PS5 e Xbox Series X.

Ma cosa include questa riedizione? La Legendary Edition del celebre picchiaduro comprende 36 lottatori e otto personaggi aggiuntivi, oltre a tutti i più recenti aggiornamenti per il bilanciamento ed i DLC gratis pubblicati dopo il lancio.

Si tratta quindi di una sorta di Edizione Game of the Year che include gli altri personaggi pubblicati separatamente come DLC e tutti gli update che vanno a migliorare il gameplay ed il bilanciamento del gioco. Questa edizione uscirà solamente in formato fisico sulle console old-gen di Sony e Microsoft, non è prevista una versione ad-hoc per piattaforme di nuova generazione.

Bandai Namco avrebbe potuto cogliere l'occasione per ripubblicare Tekken 7 anche su PS5 e Xbox Series X in versione nativa, in ogni caso come detto il picchiaduro è compatibile anche con le nuove piattaforme. Tekken 7 ha venduto sette milioni di copie riscuotendo un notevole successo di pubblico e critica, al momento il publisher non ha annunciato un sequel ma la community spera che Tekken 8 possa diventare presto realtà.