Tekken 7, da Leroy Smith a Fahkumram: tre nuovi trailer per il Season Pass 3

Dopo il debutto di Zafarina in Tekken 7, tre ulteriori lottatori sono in dirittura di arrivo all'interno del picchiaduro, nell'ambito del supporto post-lancio offerto dal Season Pass 3.

Bandai Namco ha infatti pubblicato ben tre nuovi gameplay trailer dedicati alle altrettante new entry attese nel roster. Tra i contenuti svelati dalla software house spicca in particolare il reveal di un personaggio inedito, pronto a debuttare in Tekken 7 nel corso della primavera 2020. Si tratta di Fahkumram, esperto di Muay Thai: potete dare uno sguardo al design e allo stile di combattimento di questo lottatore grazie al trailer che trovate disponibile in apertura a questa news. Cosa ve ne pare?

Nell'agosto di quest'anno, Bandai Namco aveva anticipato al pubblico il futuro ritorno di Leroy Smith in Tekken 7. Al maestro di Wing Chung è dedicato un ulteriore filmato, disponibile in calce. Accanto a quest'ultimo trovate inoltre un ultimo gameplay trailer, con il quale è stato confermato che anche Ganryu è pronto a debuttare nel picchiaduro come lottatore DLC parte del Season Pass 3 di Tekken 7. Entrambi i combattenti saranno a disposizione dei giocatori tra pochissimi giorni: il loro debutto è infatti atteso per la giornata di martedì 10 dicembre. Siete felici di questi annunci?