Tekken 7: la nuova lottatrice Zafina è ufficialmente disponibile

Come promesso qualche giorno fa in concomitanza con la pubblicazione del trailer d'annuncio del Season Pass 3 di Tekken 7, la bella Zafina di è aggiunta al già corposo roster del picchiaduro Bandai Namco.

Per chi non sapesse di chi si tratta, la giovane donna non è una lottatrice inedita e ha già fatto la propria comparsa in altri capitoli della serie come Tekken 6 e Tekken Tag Tournament 2. Membro di un'antica setta, Zafina è una guerriera dotata di poteri spirituali e non basa quindi il proprio stile di combattimento sulla sola potenza fisica., ma anche sulle sue abilità magiche.

Il nuovo personaggio può essere scaricato senza alcun costo aggiuntivo da parte di tutti gli acquirenti del Season Pass 3, mentre tutti coloro che sono intenzionati ad acquistare singolarmente questo DLC possono effettuarne l'acquisto al prezzo di circa 6 euro sul PlayStation Store, su Xbox Live e su Steam. All'interno del pass stagionale non troverete solo tre nuovi personaggi ma anche costumi aggiuntivi con i quali poter personalizzare ogni singolo lottatore presente nel gioco.

Prima di lasciarvi al trailer di Zafina, vi ricordiamo che il prossimo personaggio in arrivo nel gioco è Leroy Smith, esperto di arti marziali di colore mostrato proprio nel trailer d'annuncio della nuova stagione.