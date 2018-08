Tekken 7: la nuova meccanica Wall Bounce in azione in un gameplay trailer

Quest'oggi Bandai Namco Entertainment ha pubblicato un nuovo gameplay trailer di Tekken 7 interamente incentrato sul Wall Bounce (rimbalzo sui muri), nuova meccanica che verrà introdotta nel picchiaduro con l'inizio della Stagione 2.

Come potete chiaramente vedere nel filmato, ora i lottatori scagliati contro un muro possono rimbalzare su di esso tornando alla portata dell'attaccante, che può così mettere a segno un altro colpo e proseguire la medesima combo. Si tratta di una meccanica che era già presente in Tekken 6, che verrà introdotta nel settimo capitolo con la Stagione 2 che prenderà il via il 6 settembre.

A partire dalla stessa data verrà messo in vendita anche un nuovo season pass che includerà ben 6 lottatori aggiuntivi, tra i quali sono comprese vecchie conoscenze del calibro di Anna Williams e Lei Wulong, e novità assolute come Negan, noto villain di The Walking Dead. Gli altri 3 combattenti sono ancora avvolti nel mistero. Seguiranno aggiornamenti gratuiti che introdurranno nuove funzionalità e bilanceranno le abilità di alcuni personaggi del roster.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Tekken 7 è disponibile all'acquisto su PlayStation 4, Xbox One e PC.