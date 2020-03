Tekken 7: nuovo trailer e data di uscita per Fahkumram

Fahkumram si aggiungerà molto presto al roster di Tekken 7, Bandai Namco ha annunciato che il nuovo lottatore arriverà il 24 marzo insieme ad uno stage inedito come parte del Season Pass 3.

La biografia ufficiale di Fahkumram ci permette di conoscere meglio questo personaggio: "Colpito da un’illuinazione all’età di 12 anni, Fahkumram diventò un campione di Muay Thai a 18 anni. Sposato e padre di una figlia, la sua vita a un certo punto ha preso una piega drammatica. In seguito a un’imboscata è stato fatto prigioniero dai militari, la sua famiglia presa in ostaggio e non gli è stata data altra possibilità che obbedire agli ordini dei suoi carcerieri e combattere in scontri clandestini. Impossibilitato a vedere una via d’uscita, si è lentamente perso in una spirale di violenza e rabbia. Ora compete nel King of Iron Fist Tournament come ultima speranza di guadagnare la libertà per se stesso e la sua famiglia."

Tekken 7 ha venduto oltre cinque milioni di copie dal lancio diventando uno dei picchiaduro più acclamati e venduti degli ultimi anni, il Season Pass 3 aggiunge una terza stagione di contenuti in arrivo nel corso del 2020, tra cui nuovi lottatori, stage e modalità di gioco aggiuntive.