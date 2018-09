Tekken 7: il nuovo trailer ci illustra le novità della Stagione 2

A partire dal 6 settembre, debutterà ufficialmente il secondo Season Pass di Tekken 7. Come saprete, fra le novità in arrivo sul picchiaduro di Bandai Namco Entertainment, ci sono Anna Williams e Lei Wulong, che proprio da domani si uniranno al roster del picchiaduro.

I due lottatori, storici volti della serie, sono i principali protagonisti del nuovo trailer pubblilcato dal publisher, e che vi abbiamo riportato in cima alla notizia. Come potete notare, entrambi saranno equipaggiati con diversi outfit estetici, compresa la skin classica dei vecchi capitoli della serie. Anna Williams e Lei Wulong saranno acquistabili al prezzo di 4,99 euro cadauno. Ricordiamo che il secondo Season Pass del gioco introdurrà altri 4 personaggi, tra cui troviamo Negan di The Walking Dead.

La seconda metà del video è invece incentrata sulle novità di gameplay che verranno introdotte con la Seconda Stagione: tra queste, troviamo nuove feature per effettuare assist e combo semplici, un aggiornamento dell'interfaccia, e un ribilanciamento generale degli attributi dei combattenti.



Lasciandovi alla visione del trailer che trovate in cima alla notizia, vi ricordiamo che Tekken 7 è disponibile ora per PC, PlayStation 4 e Xbox One. Se interessati ad un approfondimento sul picchiaduro di Bandai Namco, vi rimandiamo alla nostra Recensione.