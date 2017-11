Tekken 7: prime immagini per Noctis e lo stage Hammerhead

A seguito dell'annuncio arrivato alcune ore fa,, protagonista di, si mostra all'interno dicon le prime immagini pubblicate poco fa da

La galleria mostra Noctis impegnato ad affrontare alcuni personaggi del roster di Tekken 7, nel mentre sullo sfondo possiamo dare un primo sguardo allo stage Hammerehead, già presente nel titolo di Square-Enix (spettatori di eccezioni sono Prompto, Ignis, Gladio, Cid, Cindy, nonché i chocobo).

Lasciandovi alla visione degli screenshot, vi ricordiamo che Tekken 7 è disponibile ora per PC, PS4 e Xbox One. Al momento non conosciamo data di lancio e modalità di distribuzione di Noctis come personaggio giocabile all'interno del picchiaduro di Bandai Namco.