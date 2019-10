Tekken 7: prime informazioni sul DLC 13 in uscita entro la fine del 2019

Arrivano finalmente le prime informazione sul DLC 13 di Tekken 7, in uscita entro la fine del 2019. Tra le novità spiccano il display che fornirà informazioni sui frame data e le nuove modalità di allenamento che aiuteranno i giocatori ad affinare le proprie tecniche.

La funzione di visualizzazione del frame data mostreranno alcuni dati utili come i i frame di avvio, i vantaggi e gli svantaggi, nonché la distanza dall'avversario. Le informazioni potranno essere usate anche online e consentiranno ai giocatori di comprendere meglio le meccaniche di gioco. Il DLC introdurrà poi il Punishment Training che permetterà di addestrarsi contro personaggi specifici, con tanto di istruzioni su come e quando colpire. Verranno poi implementati i replay e i suggerimenti. Infine, verranno introdotte funzioni di personalizzazione gratuite che permetteranno di vestire i propri personaggi con gli equipaggiamenti di Katsuhiro Harada.

Al momento la data di pubblicazione del DLC 13 per Tekken 7 non è ancora stata annunciata ufficialmente. Intanto, sembra che l'ultimo aggiornamento di Tekken 7 abbia causato alcuni crash su PS4, Xbox One e PC.