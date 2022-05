Tekken 7, al via le qualifiche italiane per campionato mondiale esport di Bali 2022

FIDE (Federazione Italiana Discipline Elettroniche), in qualità di rappresentante per l'Italia, ha definito la partecipazione al "World Esports Championship Bali 2022" con Tekken 7 ed eFootball. Per il picchiaduro di casa Bandai Namco nello specifico, il FIDE comunica l’apertura ufficiale delle qualifiche in Italia.

Poiché il processo di partecipazione segue la naturale evoluzione dei buoni risultati ottenuti dalle scorse edizioni del campionato mondiale, FIDE comunica di aver aperto ufficialmente il percorso che porterà alla selezione del rappresentante italiano per Tekken 7. Ricordiamo, peraltro, che l’Italia è reduce dall'argento di Eilat 2021 conquistato da Carlo "Mitrust-Storm" Vinci.

Il processo di selezione del nostro rappresentante alla manifestazione internazionale in Indonesia è stato affidato alla ASD Only The Best. L'organizzazione curata da Fabrizio Tavassi (Bode) e da Simone Balbi (Magistrix), a breve darà il via all'omonimo torneo di selezione dei primi 8, valevole come qualifiche riconosciute ufficialmente dal circuito IESF. I migliori 8 poi affronteranno una nuova selezione che porterà a decretare il rappresentante ufficiale; il torneo si svolgerà su piattaforma PS4.

Tutte le informazioni potranno essere visualizzate sul portale Smash.gg o richieste tramite la ASD Only The Best. Per partecipare è richiesta la tessera FIDE.

A proposito di esport, sono state aperte le iscrizioni all’Open Qualifier dell’ESL Italia Championship.