Tekken 7 raggiunge quota sette milioni di copie vendute

Tekken 7 ha venduto sei milioni di copie dal lancio, questi i dati comunicati da Bandai Namco durante lo scorso Tokyo Game Show, la cifra è però salita fino a toccare quota sette milioni, come rivelato da Katsuhiro Harada.

Il picchiaduro ha continuato a riscuotere un notevole successo in questi mesi vendendo oltre un milione di copie da settembre ad oggi, numeri importanti che testimoniano l'affetto della community per il settimo episodio della saga. Il mercato dei picchiaduro è oggi ben lontano dai fasti di un tempo per quanto riguarda le vendite (come dimostrano anche i numeri del "rivale" Street Fighter V, buoni ma non impressionanti rispetto al passato), in questo senso il successo di Tekken 7 è sicuramente positivo per l'intero genere.

Accolto positivamente da pubblico e critica, Tekken 7 è uno dei picchiaduro più giocati a livello internazionale anche nel settore competitivo, con numerosi tornei ed eventi eSport legati al gioco. Tra le ultime novità segnaliamo l'ingresso di Lidia nel roster di Tekken 7 come parte della Stagione 4, la quale porterà in dote altri lottatori nei prossimi mesi.

Lo sapevate? Katsuhiro Harada ha aperto un bar in Giappone chiamato Harada's Bar e dal suo locale trasmette anche uno show con protagonisti vari membri dell'industria videoludica giapponese, primo ospite d'onore è stato Ken Kutaragi, il papà di PlayStation.