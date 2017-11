Tekken 7: resoconto finali del torneo del 9° eSports World Championship

: Nel corso della giornata di ieri 11 novembre si è concluso il torneo dideldi, evento organizzato dalla, dove a laurearsi campione è stato il giocatore filippino

Intorno alle ore 10:00 (KST, orario della Corea del Sud) si sono disputate le gare dei quarti di finale:

Svizzera vs Corea del Sud

vs Thailandia vs India

vs Filippine vs Malesia

vs Nuova Zelanda vs Israele

Ad aprire la giornata è stato l’incontro tra la Svizzera rappresentata da KiraKira (Eliza) e Corea del Sud rappresentata dal campione asiatico JeonDDing (Lucky Chloe) In una partita assolutamente drammatica il giocatore Coreano è stato sconfitto dalla controparte europea per 4-3 abbandonando anzitempo la competizione che alla vigilia lo vedeva come uno dei favoriti assoluti per la vittoria finale.

La successiva partita ha invece messo in risalto le straordinarie qualità di Book (Jin), giocatore Thailandese, che ha sconfitto agevolmente l’avversario indiano Tejan (Nina). Quest’ultimo era stato anche incontrato dal rappresentante italiano della nazionale Fastweb Michele “Harry Potter” Scuppa nella fase a gironi e sconfitto con il risultato finale di 2-0. Per il giocatore Thailandese il matchup è stato letteralmente a senso unico e il tabellino finale, piuttosto severo, di 4-1 è indicativo del fatto che l’atleta indiano non è riuscito mai a mettere in mostra il proprio gioco esaltando, invece, le combo e le giocate avversarie. Nemmeno la scelta di cambiare il personaggio di Nina con Jack ha migliorato l’andamento dell’incontro per Tejan che ha sì guadagnato un game all’interno della serie ma alla fine è stato comunque travolto dalla rapidità e dalla concretezza delle azioni di Book.

Nel terzo incontro ottima la prestazione del giocatore filippino PBE.Doujin (Hwoarang) che ha affrontato il malese Zaba (Paul) ed è riuscito a superarlo con il risultato finale di 4-0. Un passivo pesante per la rappresentanza malese che in questo 9° eSports World Championship non ha avuto la possibilità di esprimersi al meglio e nel torneo di Tekken 7, dopo un ottimo girone eliminatorio, si è dovuta arrendere al temibile giocatore filippino. Apparso disperato il tentativo di Zaba di cambiare il personaggio iniziale (Paul) in Jack senza riuscire, tuttavia, a sortire alcun effetto significativo sull'andamento complessivo del match.

Nell’ultimo incontro dei quarti di finale del 9° eSports World Championship la Nuova Zelanda rappresentata da Kor_Nnova (Shaheen) ha sconfitto la controparte israeliana rappresentata da Solid Stone (Dragunov). Il risultato finale è andato a favore del giocatore neozelandese che dopo essere andato in vantaggio sul 3-1 ha subito un ritorno da parte del giocatore europeo che dopo essere arrivato sul 3-2 non ha poi completato la rimonta finendo per perdere il sesto e ultimo game della serie che si è conclusa sul 4-2.

La prima semifinale che ha avuto inizio alle 13:30 (KST) ha visto scontrarsi Svizzera e Thailandia. KiraKira (Eliza), dopo aver eliminato dalla competizione ai quarti di finale il forte giocatore coreano ha sfiorato l’impresa anche con il Thailandese Book (Jin) trovandosi sul 4-3 ad un singolo round dalla vittoria della serie per poi essere clamorosamente rimontato e poi successivamente sconfitto con il risultato finale di 5-4.

La seconda semifinale che ha visto sfidarsi Filippine e Nuova Zelanda ha invece avuto inizio intorno alle ore 15:00 (KST). La scelta di prendere come personaggio Yazumi da parte di PBE.Doujin ha inciso positivamente sull'andamento della serie che è stata controllata e successivamente dominata dal giocatore asiatico che non ha avuto problemi a superare il Dragunov del neozelandese che spesso è apparso nervoso soffrendo probabilmente la pressione psicologica dettata dall'incontro disputato sul main stage. Il risultato finale di 5-2 è piuttosto ingeneroso nei confronti del neozelandese che comunque ha disputato un ottimo torneo ma si è dovuto arrendere ad un avversario che è apparso decisamente in grande forma.

Nella finale per il terzo e quarto posto giocatasi alle 17:00 (KST) tra Svizzera e Nuova Zelanda netta è stata la vittoria di KiraKira che con Eliza ha interrotto sul nascere qualsiasi velleità del suo avversario che ha provato prima con Dragunov e poi con Shaheen a vincere un incontro che in realtà si è concluso con una netta superiorità del giocatore europeo e con il conseguente risultato finale di 5-1.

La finale per il primo e secondo posto ha invece permesso di far esplodere tutto il talento del giocatore Filippino PBE.Doujin che dopo essere andato sotto di due game con Shaheen ha deciso di fare affidamento su Kazumi contro il giocatore thailandese Book. La scelta si è rivelata vincente e il rappresentante delle Filippine ha rimontato l’avversario finendo per chiudere l’incontro sul 5-2 in proprio favore laureandosi campione del mondo nel torneo di Tekken 7 del 9° eSports World Championship.

Si segnala, infine, una buona risposta del pubblico che è stato sufficientemente presente dal vivo a seguire l’evento e nei vari canali streaming che hanno trasmesso le fasi finali del torneo. La premiazione è prevista, invece, il giorno 12 novembre in occasione della cerimonia di chiusura alla quale prenderanno parte tutte le nazioni partecipanti al 9° eSports World Championship e dove si darà appuntamento alla prossima edizione che si disputerà nel 2018.