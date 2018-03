Tekken 7 riceve alcuni contenuti un po' strani provenienti da Summer Lesson

Stanno per arrivare inalcuni nuovi contenuti provenienti dai tre giochi di. Preparatevi, perché sono un po' inusuali, ma dicono che il mondo sia bello perché è vario.

Oggi Bandai Namco ha annunciato alcuni contenuti extra in arrivo per l'acclamatissimo picchiaduro Tekken 7, figli di un inaspettato crossover tra il titolo ed il franchise di Summer Lesson.

In particolare i personaggi Asuka, Kazumi, Josie ed Eliza potranno vestire i panni di Hikari Miyamoto; Xiaoyu, Katarina, Master Raven e Nina quelli di Alison Snow; mentre Lili, Lucky Chloe ed Alisa si potranno immedesimare in Chisato Shinjo.

Al momento questi contenuti sono stati annunciati solamente per la versione arcade di Tekken 7, e non si sa ancora se la controparte PC e console del titolo li riceveranno e quando. Se volete dare un'occhiata ai nuovi bizzarri costumi potete vederli in azione nel trailer ufficiale condiviso da Namco Bandai.