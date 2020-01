Tekken 7 riceverà presto la funzionalità My Replay & Tips

Durante l'EVO Japan 2020 che si sta svolgendo al Makuhari Messe di Chiba, Bandai Namco è intervenuta per annunciare un'importante novità in arrivo per uno dei suoi picchiaduro di punta, Tekken 7.

Martedì 28 gennaio Tekken 7 riceverà un aggiornamento gratuito volto all'introduzione della funzione My Replay & Tips, che come il suo nome suggerisce consentirà ai giocatori di analizzare nel dettaglio i replay degli sconti e al contempo fornirà dei suggerimenti utili al miglioramento del proprio stile di combattimento, ad esempio suggerendo le mosse più efficaci in determinati contesti. La nuova funzionalità non è stata mostrata in azione, pertanto al momento dobbiamo accontentarci dell'immagine allegata in calce, che fornisce un'idea dell'interfaccia. Con la patch del 28 gennaio sono attesi anche diversi bilanciamenti ai combattenti, ma al momento non è nota la loro natura.



Prima di congedarsi dagli spettatori, Bandai Namco ha inoltre assicurato che presto fornirà nuove informazioni su Fahkumram, un lottatore inedito esperto di Muay Thai che in primavera concluderà la terza stagione di contenuti. Fino ad oggi, ricordiamo, il Season Pass 3 di Tekken 7 ha messo a disposizione - al prezzo di 24,99 euro, i personaggi aggiuntivi Zafina, Ganryu e Leroy Smith, e la funzione Frame Data Display.