Tekken 7: il Season Pass 3 introduce Zafina, Leroy...e Solid Snake?

Bandai Namco ha rivelato ulteriori dettagli sul Season Pass 3 di Tekken 7, confermando che tra i nuovi personaggi del roster ci saranno Zafina e Leroy. E forse anche una speciale guest star: Solid Snake di Metal Gear Solid.

L'annuncio è arrivato in occasione dell'EVO 2019, il celebre torneo dedicato ai piacchiaduro. Se da un lato Zafina si presenta come una vecchia conoscenza proveniente da Tekken 6, dall'altro Leroy Smith si propone come un lottatore completamente inedito. Se siete curiosi di vedere i due personaggi in azione su Tekken 7, potete dare un'occhiata al trailer riportato in cima alla notizia.

Le novità potrebbero non finire qui. A quanto pare, il Season Pass 3 potrebbe includere nel roster di Tekken 7 anche un ospite molto speciale: Solid Snake di Metal Gear Solid.

Dopo un match disputato tra i giocatori di Tekken 7 Knee e Anakin, infatti, sullo schermo è apparso un brevissimo video di una comunicazione codec in stile Metal Gear Solid (questa sequenza non è apparsa sullo stream Evo ufficiale). Durante la conversazione, Snake ha detto al produttore di Tekken Katsuhiro Harada, "Quello era un bravissimo giocatore di Tekken". Secondo i commentatori Mark "MarkMan" Julio e Aris Bakhtanians, quella clip era riservata solo per gli spettatori presenti all'EVO 2019.

Anche se Bandai Namco non ha ancora confermato ufficialmente l'apparizione di Solid Snake in Tekken 7, in base al teaser e all'apparizione di Snake come combattente nella serie Super Smash Bros., non sembra poi così improbabile che il protagonista di Metal Gear Solid approdi nel roster del gioco con il Season Pass 3.

Ricordiamo che due personaggi sono stati confermati finora per la Stagione 3, Zafina e il maestro di kung fu Leroy Smith, con altri due che arriveranno entro la primavera del 2020.

Ricordiamo che durante l'EVO 2019 sono arrivati altri annunci interessanti riguardo ai picchiaduro, come i reveal di King of Fighter 15 e di un nuovo capitolo di Guilty Gear.