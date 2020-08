Tekken 7: Stagione 4 annunciata con un trailer, in arrivo nuovi lottatori

Nel corso della Japan Fighting Game Publishers Roundtable, Bandai Namco ha corroborato le speculazioni circolate in rete qualche settimana fa annunciando ufficialmente la quarta stagione di contenuti per Tekken 7, che come altri suoi illustri congeneri - tra cui Street Fighter 5 - non intende affatto andare in pensione.

Il Season Pass 4 è attualmente in lavorazione e debutterà con il primo lottatore nel corso dell'autunno di quest'anno. Bandai Namco non ha rivelato l'identità dei personaggi che si uniranno all'Iron Fist Tournament, ma un indizio potrebbe avercelo fornito alla fine del trailer della Stagione 4, che abbiamo allegato in cima a questa notizia: in coda al filmato si vede chiaramente la sagoma di un uomo in cima ad un tempio giapponese, mentre sullo sfondo è possibile ammirare il monte Fuji al tramonto. È probabile, quindi, che il nuovo combattente arrivi dal paese del Sol Levante.

La Stagione 4 non introdurrà solamente nuovi personaggi, ma anche bilanciamenti alle battaglie, nuove mosse per i combattenti già presenti e offrirà un'esperienza online migliorata. Maggiori dettagli ci verranno forniti nelle prossime settimane, prima del debutto fissato per l'autunno del 2020. Tekken 7, ricordiamo, è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC.