Tekken 7 Stagione 4: ecco Kunimitsu, la nuova lottatrice; vendite a quota 6 milioni

TEKKEN7 had achieved Over 6 million sales !

We recorded Over 50 million copies sales for the series.



鉄拳7が600万枚超を達成し、シリーズ累計は5000万枚超となりました。まだまだダウンロード販売が伸びています。

記念イラストを公開!#TEKKEN7 #TEKKEN #鉄拳7 #鉄拳 pic.twitter.com/U30ZPUg9tN