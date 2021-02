Tekken 7 Stagione 4: la nuova lottatrice arriva dalla Polonia

Durante la Japan Fighting Game Publishers Roundtable #2 svoltasi questa notte, Bandai Namco Entertainment ha pubblicato il primo teaser trailer della nuova lottatrice del Season Pass 4 di Tekken 7.

Il nome della donna non è stata rivelato, ma il filmato di presentazione, che comincia con delle splendide panoramiche della città di Varsavia, mostra alcuni tratti del suo viso e delinea le caratteristiche fondamentali della sua biografia: si tratta della Prima Ministra della Polonia, decisa a partecipare all'Iron Fist Tournament per sventare una non meglio precisa minaccia per i suoi cittadini: "Devo vincere per la gente della Polonia", afferma nel trailer che potete guardare anche voi in apertura di notizia.

La nuova combattente polacca andrà a rappresentare il DLC 18 di Tekken 7, e verrà pubblicato nella prima parte della primavera 2021. Assieme ad esso vedrà la luce anche il DLC 19, di cui al momento non conosciamo nulla di ufficiale: che si tratti di una nuova arena? Staremo a vedere. Gli acquirenti del Season Pass 4, ricordiamo, hanno già potuto mette le mani lo scorso mese di novembre sui DLC 16 e DLC 17 di Tekken 7, ossia Kunimitsu e lo stage Vermilion Gates. Il picchiaduro è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC.