Tekken 7 Stagione 4: il trailer di lancio presenta Kunimitsu e le novità gratis

Il grande momento sta per arrivare: il 10 novembre prenderà finalmente il via la Stagione 4 di Tekken 7, e per ricordarcelo Bandai Namco ha pubblicato un trailer di lancio che ci offre un assaggio di tutte le novità previste, a pagamento e non.

I giocatori di Tekken 7, innanzitutto, possono aspettarsi due nuovi contenuti scaricabili a pagamento, il DLC16 e il DLC17, entrambi facenti parte del Season Pass 4. Il primo introduce Kunimitsu, la figlia dell'originale conosciuta nel secondo episodio della serie, e alcuni costumi. È giapponese e combatte mettendo a frutto le arti ninja apprese dal clan Manji. Il DLC17 introduce invece un nuovo stage, denominato Vermilion Gates, una suggestiva arena circondata da alberi di ciliegi ai piedi del Monte Fuji.

La Stagione 4 introdurrà anche tante novità accessibili a tutti i giocatori di Tekken 7 in maniera gratuita. Stiamo parlando di nuove mosse per tutti i lottatori, un bilanciamento generale, un'interfaccia utente rinnovata (sia nei menu che nella barra dell'energia vitale), dei potenziamenti dell'esperienza online (netcode migliorato e nuovo indicatore del Wi-Fi), la nuova funzionalità Tekken Prowess (assegna un punteggio all'abilità di ogni giocatore) e un sistema di classificazione online rimodernato. Chiude il quadro una nuova arena dedicata a Pac-Man e al suo 40° anniversario!

Trovate un assaggio di tutti questi contenuti nel trailer di lancio allegato in cima a questa notizia. La Stagione 4, ricordiamo, accoglierà anche un secondo lottatore misterioso e un nuovo stage nel corso della primo trimestre del 2021. Tekken 7 è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC, piattaforme sulle quali ha superato quota 6 milioni di copie vendute.