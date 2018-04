Tekken 7: Tabata e Harada parlano della collaborazione con Noctis di Final Fantasy XV

Bandai Namco Entertainment Europe continua a pubblicare nuovi video dietro le quinte che esplorano la collaborazione tra Tekken 7 e Final Fantasy XV.

In apertura trovi la Video Intervista in cui Katsuhiro Harada, Project Director di Tekken, e Hajime Tabata, direttore di Final Fantasy XV, raccontano della relazione tra le due aziende e del processo che ha reso possibile questo incredibile crossover con il Tekken 7 DLC Noctis Lucis Caelum Pack.

In Tekken 7, ogni lotta è una questione personale! Preparati a salire sul ring, Tekken 7 è disponibile per PlayStation 4, Xbox One e Steam per PC.