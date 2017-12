continua a proporre nuove promozioni per il: anche oggi la nota catena offre quattro giochi per PlayStation 4 e Xbox One a prezzi scontatissimi, offerta valida online e in tutti i negozi del gruppo.

I giochi in promozione per oggi, mercoledì 13 dicembre, sono Tekken 7 (40.09 euro anzichè 70.98 euro), Dragon Ball Xenoverse 2 (24.98 euro invece di 50.98 euro), Project CARS 2 (34.98 euro, prezzo scontato del 50%) e The Witcher 3 Game of the Year Edition, in vendita a 24.98 euro anzichè 40,98 euro.

Le promozioni indicate sono valide esclusivamente per la giornata odierna, fino all 23:59 di mercoledì 13 dicembre, online e in tutti i negozi fisici GameStop.