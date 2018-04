Tekken 7: Tissuemon risponde a Rikimaru, sfida a distanza nel week-end

Rikimaru e Tissuemon protagonisti nel grande week-end di Tekken 7. Dominati, infatti, i rispettivi tornei dopo un'ottima prestazione individuale che ha messo in mostra tutte le loro qualità.

Durante lo scorso week-end è andato in scena il grande spettacolo di Tekken 7 con due tornei di assoluto livello che hanno visto, complessivamente, la partecipazione di oltre ottanta giocatori.



TCT Excellent Tournament

All’interno del Bazinga Ludoclub di Catania è andato in scena, lo scorso 29 aprile, il TCT Excellent Tournament, un torneo regionale di Tekken 7, organizzato da Tekken Catania in collaborazione con CS Italia.

Il torneo ha visto trionfare il giocatore del Team Forge, Rosario "4G Rikimaru" Monaco che dopo l’ottimo risultato maturato nella fase a gironi, dove ha conquistato il primo posto assoluto nel gruppo A, ha dominato la fase ad eliminazione diretta con grande brillantezza e solidità dimostrando di essere in grande forma e pronto a dimostrare tutto il proprio valore anche nei prossimi eventi nazionali.



Unico passo falso, per il giocatore del Team Forge, nella finale del tabellone principale contro uno scatenato TCO che è riuscito a prevalere su Rikimaru per 3-2.



La sconfitta, tuttavia, non ha fatto perdere la concentrazione al cyber-atleta siciliano che nel tabellone di recupero ha dapprima superato iKi RyShin con il risultato finale di 3-1 e poi ha nuovamente affrontato TCO, questa volta, esprimendo un gioco superiore ed attento portandosi a casa la prima posizione nel TCT Excellent Tournament.

La vittoria di Rosario "4G Rikimaru" Monaco nel torneo siciliano è anche la prima con la maglia del Team Forge, un risultato importante, dunque, che getta le basi per un futuro che si prospetta roseo sotto diversi punti di vista anche se ogni evento, ovviamente, ha bisogno sempre di una concentrazione massima.

Molti degli incontri del TCT Excellent Tournament sono stati commentati dallo staff dell’organizzazione sul canale ufficiale dell’evento che vi invitiamo a visitare per maggiori dettagli.



VGP Fight 2018 - Tekken Sarca

Dall’altro lato della penisola, esattamente all’interno del Centro Sarca, si è svolto un nuovo appuntamento del VGP Fight 2018, torneo di Tekken 7 organizzato da VideoGamesParty, che ha visto la partecipazione complessiva di quarantanove cyber-atleti che si sono dati battaglia per diversi premi Hardware messi in palio dagli organizzatori.

La vittoria del torneo è andata a Shimon “Tissuemon” Kawai, giocatore dei CyberGround Gaming che ha dimostrato grande solidità ed ha confermato di essere un ottimo giocatore soprattutto nelle fasi finali del torneo.

L’evento ha visto un tabellone a doppia eliminazione che ha portato ad una finale assoluta davvero emozionante che ha visto di fronte Tissuemon che ha dominato, prima di giungere in finale, la propria parte alta del tabellone principale sconfiggendo i propri avversari con secchi 2-0 e Danielmado, giocatore degli Hell Gaming, che nella parte bassa del tabellone è riuscito ad avere la meglio su numerosi avversari per 2-0 e su Manuel Mitraglia per 2-1 in semifinale.

La finale assoluta ha visto trionfare Tissuemon che con il risultato di 3-2 è riuscito a regolare un ottimo Danielmado, mai troppo lontano dal suo avversario, a dimostrazione del fatto che il giocatore degli Hell Gaming è in netto miglioramento negli ultimi mesi e sta vantando una forma davvero convincente.

Ottimo terzo posto per un altro cyber-atleta degli Hell Gaming, TheBoss, che ha dimostrato di avere grande solidità e potenzialità nei propri mezzi riuscendo a mettere in seria difficoltà anche il suo compagno di squadra Danielmado durante la finale del tabellone di recupero persa solo con il risultato finale di 3-2 dopo un’accesa battaglia.



Sono in corso diversi altri tornei di Tekken 7 all’interno della fiera del COMICON in questi giorni, non appena avremo maggiori informazioni su partecipanti e risultati vi faremo sapere, restate sintonizzati sulle pagine di Everyeye.it per tutti gli aggiornamenti dal mondo del picchiaduro.