Tekken 7: un trailer svela la data di lancio del Season Pass 3

Presentato questa estate durante l'annuuale edizione dell'EVO, il Season Pass 3 di Tekken 7 riceve oggi una data di lancio ufficiale, svelata dal nuovo trailer che vi abbiamo riportato in cima a questa notizia.

Come è possibile evincere al termine del filmato, il nuovo Season Pass del fortunato picchiaduro di Bandai Namco Entertainment sarà disponibile a partire dal 10 settembre 2019. Già da questa data potrete iniziare a combattere nei panni di Zafina, letale assassina che si unirà quindi immediatamente al roster, e che potete ammirare in azione grazie al nuovo trailer. Il Season Pass prevede l'aggiunta di un nuovo stage e quattro combattenti in totale: Zafina, Leroy Smith, in arrivo questo inverno, e altri due personaggi non ancora svelati (no, Snake di Metal Gear Solid non sarà uno di loro).

Il 10 settembre sarà distribuito inoltre un nuovo corposo update, che tutti i possessori del gioco potranno ovviamente scaricare in via gratuita. La patch 3.0 introdurrà diverse migliorie al bilanciamento generale di gioco, una revisione delle nomenclatue nel ranking online, nuove illustrazioni nella Galleria, nuovi effetti per la personalizzazione estetica dei personaggi, varie statistiche e percentuale di vittorie all'interno della scheda dei giocatori, e degli slot extra per il salvataggio dei costumi.

Tekken 7 è ora disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Il picchiaduro di Bandai Namco ha raggiunto e superato le 4 milioni di copie vendute in tutto il mondo.