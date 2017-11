Tekken 7 World Tour: a San Francisco domina ancora la Corea del Sud

Dopo il group stage della fase conclusiva del, si sono svolti i playoff, con i primi otto concorrenti che si sono battuti senza esclusione di colpi per guadagnarsi la finale e il titolo di campione del mondo.

Tra i migliori otto al mondo c'era anche l'italiano Tissuemon (primo classificato per la nostra regione e ultima speranza europea), che si è dovuto arrendere davanti alla superiorità del coreano (ancora una volta) Saint con un laconico 2 a 0 che ha visto il lottatore asiatico proseguire la propria corsa verso la finalissima.

Tissuemon se l'è dovuta vedere, poi, con l'americano JDCR che con il suo Dragunov gli ha dato del filo da torcere, riuscendo a imporsi in un match al fulmicotone che ha visto l'italiano alzare bandiera bianca.

Il gran finale, invece, ha portato il coreano Qudans – combattente favoritissimo, nonché da sempre tra i più forti al mondo – ad affrontare nuovamente il connazionale Saint, ovvero il giocatore che nelle fasi precedenti l'aveva addirittura battuto.

Qudans non si è lasciato scoraggiare dai trascorsi e ha siglato il primo game con una vittoria chiusa 3-2. Il secondo game, invece, è andato a Saint ma Qudans ha risposto con una superiorità schiacciante per 3-0 nel terzo incontro e un altrettanto dominante 3-1 nel quarto game, aggiudicandosi il titolo di campione del mondo per il 2017.

La Corea del Sud, dopo il dominio nella Overwatch Cup, in League of Legends e nella nona edizione dei IeSF World Championship, si conferma una potenza inarrestabile in tutte le discipline.

Accanto alle finali del Tekken 7 World Tour, si è svolto anche un torneo amichevole per Dragon Ball FighterZ.

Bandai Namco ha approfittato delle finali del World Tour per promuovere il prossimo beat 'em up coinvolgendo i migliori giocatori e figure della comunità, come D'Ron "D1" Maingrette e Domino "SonicFox" in forza al team professionistico Echo Fox.

"Il nostro obiettivo con Dragon Ball FighterZ è quello di far si che si possa sviluppare in modo simile al World Tour di Tekken", ha detto Denny Chiu, direttore della comunicazione per Bandai Namco. "Penso che i giocatori e gli appassionati di combattimento hardcore stiano cercando un titolo di Dragon Ball che potrebbe soddisfare il framework competitivo, e noi ci stiamo lavorando per adattare Dragon Ball FighterZ a questa richiesta".

Insomma, sembra proprio che a partire dal prossimo anno un nuovo picchiaduro entrerà nel circuito competitivo.